Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие коронавируса

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Роспотребнадзор не выявил наличие коронавируса в продуктах питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что специалисты продолжают исследовать окружающую среду на присутствие SARS-CoV-2.

Эксперты изучили более 135 тысяч смывов с поверхностей в медорганизациях, на объектах торговли и транспорта. Образцы коронавирусной инфекции специалисты Роспотребнадзора выявили только в 170 смывах, что составляет только 0,13% от общего числа проб.

Ранее Гинцбург рассказал о распространении COVID-19 среди животных. Он отметил, что коронавирусная инфекция может распространяться среди домашних и сельскохозяйственных животных, став природно-очаговой.