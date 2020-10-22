Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие коронавируса

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Роспотребнадзор не выявил наличие коронавируса в продуктах питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роспотребнадзоре отмечают, что специалисты продолжают исследовать окружающую среду на присутствие SARS-CoV-2.
Эксперты изучили более 135 тысяч смывов с поверхностей в медорганизациях, на объектах торговли и транспорта. Образцы коронавирусной инфекции специалисты Роспотребнадзора выявили только в 170 смывах, что составляет только 0,13% от общего числа проб.
Ранее Гинцбург рассказал о распространении COVID-19 среди животных. Он отметил, что коронавирусная инфекция может распространяться среди домашних и сельскохозяйственных животных, став природно-очаговой.
Роспотребнадзор не нашел коронавирус в продуктах питания