Фитнес-клуб в Москвы могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: Depositphotos/andjelicdragica88.gmail.com
В фитнес-клубе "Зебра" на севере Москве во время проверки выявлены нарушения мер профилактики коронавируса, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
Там отметили, что в здании площадью шесть тысяч квадратных метров установлено только два рециркулятора закрытого типа для обеззараживания воздуха, чего крайне недостаточно.
Кроме того, в большинстве помещений на Ленинградском шоссе, дом 47, включая бассейн и тренажерный зал, системы обеззараживания воздуха не установлены вообще.
Помимо прочего, входной контроль организован не в полном объеме, часть посетителей в помещениях клуба в перерывах между тренировками находилась без масок и перчаток.
При этом контроль за проведением дезинфекционных работ в отсутствии ответственных лиц в фитнес-центре организован частично, а также отсутствуют санитайзеры.
В частности, не представлены инструкции и сведения о порядке использования рабочих растворов дезинфицирующих средств по противовирусному режиму.
По выявленным фактам начато административное производство. За нарушения противоэпидемического режима заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие до 90 суток.
Роспотребнадзор ранее после проверки приостановил деятельность частной клиники на юго-востоке Москвы. Там делали КТ легких и при этом допускали нарушения санитарного режима.
Частный медцентр на юго-востоке Москвы закрыли из-за антиковидных нарушений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: