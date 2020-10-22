Фитнес-клуб в Москвы могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

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В фитнес-клубе "Зебра" на севере Москве во время проверки выявлены нарушения мер профилактики коронавируса, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

Там отметили, что в здании площадью шесть тысяч квадратных метров установлено только два рециркулятора закрытого типа для обеззараживания воздуха, чего крайне недостаточно.

Кроме того, в большинстве помещений на Ленинградском шоссе, дом 47, включая бассейн и тренажерный зал, системы обеззараживания воздуха не установлены вообще.

Помимо прочего, входной контроль организован не в полном объеме, часть посетителей в помещениях клуба в перерывах между тренировками находилась без масок и перчаток.

При этом контроль за проведением дезинфекционных работ в отсутствии ответственных лиц в фитнес-центре организован частично, а также отсутствуют санитайзеры.

В частности, не представлены инструкции и сведения о порядке использования рабочих растворов дезинфицирующих средств по противовирусному режиму.

По выявленным фактам начато административное производство. За нарушения противоэпидемического режима заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие до 90 суток.

Роспотребнадзор ранее после проверки приостановил деятельность частной клиники на юго-востоке Москвы. Там делали КТ легких и при этом допускали нарушения санитарного режима.