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Общество

09:27

В Минпромторге не увидели необходимости в закрытии магазинов и общепита

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприятия общепита и ретейла пока могут продолжать работу при соблюдении требований Роспотребнадзора, сообщил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний", – заявил министр.

Он отметил, что в каждом регионе разная эпидобстановка и руководство региона в соответствии с ней принимает решение.

Министр добавил, что власти отрабатывают с промышленными предприятиями алгоритмы перевода на удаленную работу части сотрудников, если это не влияет на деятельность компаний.

Ранее в Госдуме предложили сделать нулевую ставку НДС на продукты при доставке в период ограничений из-за коронавируса. Письмо с предложением направили Мантурову.

В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По распоряжению Сергея Собянина приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.

Собянин призвал москвичей продержаться "несколько месяцев" до вакцинации

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