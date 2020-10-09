В Москве ничего не планируется закрывать из-за коронавируса – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В Москве ничего не планируют закрывать из-за коронавируса, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"Закрытие предприятий Москвы – это самая последняя мера, которую планируется предпринять в борьбе с коронавирусом", – отметил градоначальник.

Он отметил, что любое решение в подобных ситуациях состоит из ряда факторов. Глава города отметил, что на первом месте в современной ситуации стоят жизнь и здоровье людей.

"Второй фактор – это экономика, мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на социально-психологическое здоровье людей, но и на здоровье людей и их благосостояние", – подчеркнул Собянин.

Глава города добавил, что в связи с этим закрытие предприятий является последним шагом, который можно будет предпринять.

Ранее глава города выразил понимание тех, кто устал от ограничений из-за коронавируса. Однако Собянин призвал продержаться еще несколько месяцев до запуска вакцинации от COVID-19.

Собянин также заявил, что столичные власти предоставляют полную информацию по ситуации с коронавирусом. Глава города заявил, что принимаются все необходимые решения.

В России за последние сутки зафиксировали 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 701 заболевший COVID-19 пришелся на Москву. Сообщалось, что за минувшие сутки в столице был госпитализирован 1 001 человек. 250 столичных пациентов находятся в клиниках на аппарате ИВЛ.