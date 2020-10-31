Еще 3 634 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве после лечения от коронавируса вылечились еще 3 634 пациента. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что всего в городе с инфекцией справились 311 450 человек.

За последние сутки в Москве скончались 55 пациентов с COVID-19. Всем скончавшимся был поставлен диагноз "пневмония". При этом пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице составило 6 768 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. За последние две недели, по словам мэра, в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.

В Москве продлен режим удаленной работы, а также домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничительные меры будут действовать до конца ноября.

