В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 55 пациентов с COVID-19. Такую информацию привел Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
По заявлению Оперштаба, всем скончавшимся был поставлен диагноз "пневмония". При этом пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 6 768 человек.
В Оперштабе напомнили, что при любых проявлениях простуды и ОРВИ следует оставаться дома.
За последние сутки в России выявили 18 283 новых случая коронавируса. В 4 072 случаях отсутствовали клинические проявления, отмечали в Оперштабе.
В России за сутки выявили 18 283 новых случая COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1 274 пациента с коронавирусом. При этом на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 339 человек.
Ранее эксперт рассказал, как защитить глаза в период пандемии коронавируса. Руководитель портала Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин назвал способы снизить возросшую на органы зрения нагрузку.
В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов высказал предположение, что пандемия COVID-19 не прекратится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70–80%. Эксперт также посоветовал просчитать, пропорционален ли рост числа умерших от COVID-19 росту числа выявленных случаев.
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