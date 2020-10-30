Эксперт рассказал, как защитить глаза в период пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель портала Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин дал россиянам советы, как защитить глаза в период возросшей нагрузки из-за удаленной работы и учебы.
По словам эксперта, следует озаботиться приобретением хорошего монитора для домашнего компьютера. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
"Если по-прежнему человек работает за ламповым монитором, а таких достаточно много, лучше позаботиться о покупке плоского светодиодного экрана с антибликовой поверхностью. ЭЛТ-экраны могут вызвать заметное мерцание изображения. А это главная причина быстрого утомления глаз", – заявил эксперт.
Блики – еще один фактор, который может обернуться проблемами для глаз, предупредил эксперт. По его словам, следует создать на домашнем рабочем месте правильное освещение и приобрести антибликовую защиту или специальные очки.
Активную пользу принесет специальная зарядка для глаз, добавил Рябинин. Для этого, по его мнению, подойдет практически любой комплекс из нескольких упражнений.
Специалист отметил, что следует применять комплексный подход для качественной заботы для глаз. Выполнение какого-либо одного способа не будет достаточной защитой.
Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко ранее заявил, что смартфоны с OLED-экранами могут быть опасны для человека. По его словам, особенности регулировки их яркости могут спровоцировать головную боль.
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