Врачи рекомендуют использовать увлажнитель воздуха при работе за компьютером

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Главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов считает, что для снижения зрительного дискомфорта у ребенка при работе с гаджетами необходимо поддерживать пятидесятипроцентную влажность воздуха в комнате, проводить гимнастику для глаз и надевать специальные очки, сообщает Агентство "Москва".
"Поддерживать влажность можно с помощью небольшого увлажнителя воздуха. Перед компьютером мы реже моргаем, из-за чего пересушивается роговица. Снизить негативное воздействие гаджетов на зрение поможет гимнастика. В комплекс упражнений входят вращения глазными яблоками, крепкое зажмуривание, отведение взгляда в стороны, моргание. Каждое упражнение необходимо повторить по 10 раз", – рассказал Османов.
Специалист также добавил, что уменьшить напряжение помогут специальные очки для экрана, линзы которых фильтруют световое излучение монитора. Он также напомнил, что детям рекомендуется как можно меньше времени проводить с гаджетами.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как организовать рабочее место школьника. Специалисты отмечают, что проводить за рабочим местом 5–6 часов после школы за домашними заданиями недопустимо. Время работы должно быть фиксировано. При этом в процессе обязательно необходимы перерывы. Устраивать физкультминутки рекомендовано каждые 30–40 минут занятий.
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