Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве за сутки госпитализировали 1 274 пациента с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 339 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Всего за сутки в столице выявлено 5 268 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 46,4% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 31,3%. Около 9,4% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 3,7% из них старше 80 лет. Еще 9,2% из числа заболевших – дети.
В России за последние сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах страны. В 4 072 (22,3%) случаях отсутствовали клинические проявления. Всего в России зарегистрировано 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. За последние две недели, по словам мэра, в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.
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