В Австралии впервые с июня не выявили ни одного случая COVID-19 за сутки

Ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировали в Австралии впервые с июня накануне, 31 октября. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант на своей странице Twitter.

"Это первый с 9 июня день с нулевым уровнем инфицирования", – написал глава ведомства.

Он также выразил благодарность всем работникам сферы здравоохранения и гражданам Австралии.

Отмечается, что в стране с начала пандемии зафиксировано 27 595 случаев коронавируса. Из них скончались 907 человек, выздоровели – 25 336 человек.

В России за последние сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Без клинических проявлений зафиксировано 4 640 случаев (24,9%).

