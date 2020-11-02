Власти Греции вводят локдаун в Салониках из-за коронавируса

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Власти Греции вводят локдаун в Салониках и городе Серры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Стелиоса Петсаса.

Петсас отметил, что ограничения вводятся на две недели, в это время граждане могут передвигаться по улице только после СМС-уведомления о выходе в город.

Представитель правительства объяснил введение со вторника строгих мер непростой сложившейся эпидситуацией.

"Отличие от локдауна, который был весной, в том, что школы будут работать", – отметил Петсас.

Ранее режим карантина вступил в силу в Германии. На территории страны прекратят работу все заведения общественного питания – они будут реализовывать свою продукцию только навынос. Также приостановят свою деятельность бассейны, тату-салоны и ряд культурных учреждений.