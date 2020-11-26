Власти Германии продлили ограничения из-за COVID-19 до 20 декабря

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Фото: EPA/TASS/CLEMENS BILAN
Власти Германии продлили ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 20 декабря. Об этом передает ТАСС.
"Локдаун, введенный в ФРГ со 2 ноября, предварительно продлен до 20 декабря", – сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Как отметила в своем заявлении Меркель, меры против коронавируса в стране отменять еще рано.
"Мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их (ограничения. – Прим. Ред.) нужно будет сохранить и до начала января", – сообщила Меркель.
Известно, что Меркель провела переговоры с главами 16 федеральных земель. Было предложено ввести определенные послабления ограничений на рождественские каникулы.
Карантинный режим действует в Германии со 2 ноября. Изначально планировалось, что он продлится до декабря.
В стране не работают рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Кроме того, работу остановили фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность скорой отмены ограничительных мер в стране. Сообщалось, что в стране сохраняется прежний уровень заболеваемости.
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