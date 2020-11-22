Президент Франции исключил возможность скорой отмены ограничительных мер

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ситуация с COVID-19 в стране не позволяет в ближайшее время отменить строгие ограничительные меры. Об этом он рассказал в интервью еженедельной газете Le Journal du Dimanche.

По словам Макрона, сейчас в стране сохраняется прежний уровень заболеваемости – как и в октябре, когда был введен комендантский час.

"Не может быть и речи об отмене режима карантина", – подчеркнул президент Франции.

Однако он заявил, что во вторник внесет ясность в вопрос ограничительных мер.

"Не может быть ничего хуже неопределенности", – добавил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что также необходимо определить дальнейшие цели в борьбе с коронавирусом.

Ранее из-за коронавируса во Франции отменили традиционные распродажи "черной пятницы". Крупные сетевые магазины отказались от сезонной распродажи по рекомендации властей.