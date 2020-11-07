Правительство Латвии вводит с 9 ноября режим ЧП из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Режим чрезвычайного положения вводят в Латвии с 9 ноября до 6 декабря, сообщает агентство LETA.
Данное решение приняли во время заседания правительства республики и Совета по кризисному управлению в пятницу, 6 ноября. Режим ЧП введут не более, чем на 3 месяца. Его могут отменить досрочно, если угроза инфицирования будет устранена. Нарушение ограничительных мер предполагает штраф в размере от 10 до 2 000 евро для физических лиц, от 140 до 5 000 евро – для юридических.
Отмечается, что в Латвии запретили проведение публичных мероприятий (включая собрания, шествия. пикеты вне помещений). Во время частных мероприятий собираться можно в количестве не более 10 человек, площадки для проведения спортивных, культурных и религиозных мероприятий будут работать с 6 утра до 8 вечера (по местному времени).
По постановлению правительства, в Латвии ограничат работу ТЦ: по выходным и в праздники там будут работать только продуктовые магазины и аптеки, ветеринарные аптеки, книжные и зоомагазины, а также некоторые другие организации. Также в торговых центрах посетителям необходимо будет носить маску.
Ранее МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж.
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