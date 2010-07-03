Эксперты оценили решение властей Дании убить норок из-за COVID-19

Правительство Дании распорядилось уничтожить всех норок на местных зверофермах. Решение власти объясняют опасностью распространения мутировавшего коронавируса. Разбираемся, в чем угроза от этих зверьков и может ли COVID-19 трансформироваться в поголовьях других представителей фауны.



Уничтожить всех

Фото: AP/Sergei Grits

О непростом решении объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции. Участие в ней она приняла в дистанционном формате, так как находится на домашнем режиме после встречи с заразившимся коронавирусом министром юстиции Ником Хэккерупом.

Фредериксен объяснила, что у норок обнаружили мутировавший вирус COVID-19, который распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Новым видом инфекции заразились уже 12 человек, подчеркнула премьер-министр.





Метте Фредериксен премьер-министр Дании Все норки в Дании должны быть убиты.

"Вы теряете дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение. Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности. Правительство понимает это", – добавила Фредериксен.

Глава датского правительства предупредила, что мутировавший вид коронавируса может распространиться не только по всей стране, но и за ее пределы. Норок фермерам помогут ликвидировать местные вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям. По оценкам властей, уничтожить придется до 17 миллионов голов на 1 139 фермах.

Дания является крупнейшим в Европе производителем меха норок. В 2019 году объем экспорта составил почти 5 миллиардов датских крон, или 475 миллионов долларов. Местные СМИ подсчитали, что возмещение убытков фермерам обойдется бюджету страны минимум в 362 миллиона долларов.

Пока новый вид COVID-19 затронул 207 норковых ферм, но распространение идет высокими темпами. На 67 из них норки уже были уничтожены. Власти пытались до последнего найти более гуманное решение проблемы, но риск массового распространения слишком велик, добавила премьер-министр Дании.



Ликвидация – выход?

Фото: AP/Sergei Grits

Профессор биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Николай Марфенин в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что уничтожение норок в данной ситуации – единственный выход.

"В любых случаях, когда начинается серьезная инфекция, на фермах должны уничтожать зверье. Неважно, норки это будут или, например, свиньи или курицы. Но уничтожают многими тысячами. Это обычная практика, она определена правилами санэпиднадзора", – отметил специалист.





Николай Марфенин профессор биологического факультета МГУ, доктор биологических наук С точки зрения биоэтики здесь только вопрос о гуманном уничтожении. Но так как это зверофермы, то это все у них на потоке, поскольку они поставляют шкурки, а не норок. Следовательно, они их все равно убивают. Поэтому у них уже все лицензировано, все способы умерщвления должны быть гуманными.

Так как меры коснутся только звероферм, урона природе в данной ситуации не будет, заявил собеседник Москвы 24. Более того, животных, которые на них содержатся, всячески отгораживают от природы, чтобы не было генетического обмена.

"Насколько мне известно, когда возникают эпидемии в хозяйствах, дело ограничивается только ими. Скажем, если на ферме заболели свиньи, кабанов вокруг нее не отстреливают. Думаю, что очаги на зверофермах Дании локализованы, они заботятся о том, чтобы не было смешения с дикими норками", – резюмировал Марфенин.

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, в свою очередь, заявил Москве 24, что в возникшей ситуации можно было бы найти и более оптимальный способ решения проблемы.





Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям Грамотный эпидемиолог может найти более гуманное решение без гибели значительного количества норок. Нужно выяснить причину, почему они заразились, и ее ликвидировать, а не убивать животных.

"Здесь в пример можно привести ситуацию, когда в 2011 году в Германии закапывали в землю огурцы из-за кишечной палочки, а потом выяснилось, что источником заражения были не они", – говорит эксперт.

Надо изучить ситуацию, как организованы эти зверофермы, где они расположены, как они содержатся, чем и кто их кормит, отметил Жемчугов. Тогда и станет ясно, что могло послужить причиной заражения животных.

