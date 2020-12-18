Иммунолог рассказал об опасности постковидного синдрома

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Выздоровление после COVID-19 может сопровождаться появлением постковидного синдрома, о котором свидетельствует затяжная слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Николай Крючков.

"После выздоровления примерно у 20% людей, в том числе и у молодых, по данным из США, появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома. Это бывает в разных формах, обычно не тяжелые проявления, но все равно они есть у значимого процента людей", – рассказал Крючков.

Он отметил, что к этому наиболее предрасположены пожилые люди, подверженные хроническим заболеваниям.

Крючков рассказал, что при постковидном синдроме чаще всего встречаются повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, даже бывают депрессии и выраженные перепады настроения.

Уточняется, что в этом случае человек не заразен и не представляет опасности для окружающих. Однако при таком состоянии лучше обратиться к врачу.

Ученые из США, Швеции и Великобритании под руководством Кристины Менни из Королевского колледжа Лондона ранее рассказали, что снизить риск заражения коронавирусом на 10–15% можно приемом поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3. В то же время зарубежные ученые утверждают, что положительный эффект наблюдается только у женщин. При этом они уточняют, что если одновременно принимать витамин С, чеснок и цинк, то никакого защитного эффекта не будет вообще – ни у женщин, ни у мужчин.

