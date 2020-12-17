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Общество

09:45

Ученые назвали способ снизить риск заражения COVID-19 для женщин

общество наука

Фото: depositphotos/ VadimVasenin

Снизить риск заражения коронавирусом на 10–15% можно приемом поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3. Вопросом влияния витаминов и добавок на исход борьбы организма с COVID-19 задались ученые из США, Швеции и Великобритании под руководством Кристины Менни из Королевского колледжа Лондона, сообщает газета "Известия".

В то же время зарубежные ученые утверждают, что положительный эффект наблюдается только у женщин. При этом они уточняют, что если одновременно принимать витамин С, чеснок и цинк, то никакого защитного эффекта не будет вообще – ни у женщин, ни у мужчин.

Исследователи использовали приложение COVID Symptom Study, где пациенты записывают информацию о том, как они перенесли болезнь. Всего ученые изучили порядка 400 тысяч анкет с результатами ПЦР-теста на коронавирус.

Как отмечают российские эксперты, добавки оказывают защитный эффект за счет общего положительного воздействия на организм и укрепления иммунитета. Они предполагают, что это происходит только в случае, если человеку до приема БАДов не хватало конкретных полезных веществ.

Ранее власти Великобритании заявили, что при регулярном проветривании помещения снижается риск заражения COVID-19. В связи с этим правительство страны порекомендовало держать окна приоткрытыми или проветривать помещение в течение 10–15 минут.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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