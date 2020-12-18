В России выявили 28 552 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 5 132 (18,0%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 6 937 случаев, на Санкт-Петербург – 3 757, на Московскую область – 1 485, на Нижегородскую область – 503, на Свердловскую область – 402, на Архангельскую область – 393, на Ростовскую область – 389, на Воронежскую область – 388, на Псковскую область – 375, на Вологодскую область – 367, на Республику Крым – 356, на Республику Карелия – 351, на Хабаровский край – 341, на Красноярский край – 334, на Пермский край – 331.
Всего в России зарегистрировали 2 791 220 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0,5%, в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл – 0,6%, в Магаданской области, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Мордовия, Оренбургской области, Алтайском крае, Новосибирской области, Кемеровской области, Республике Дагестан, Краснодарском крае – 0,7%.
За последние сутки подтверждено 611 летальных случаев, за весь период по стране от COVID-19 умерли 49 762 человека. За последние 24 часа выписали 26 093 человека, всего в России вылечились от коронавируса 2 228 633 человека.
Ранее Владимир Путин заявил, что длительность пандемии COVID-19 будет зависеть от того, как скоро сформируется популяционный иммунитет. Также президент России сказал, что не считает, что закрытие ресторанов и кафе из-за коронавируса является критичным для их клиентов, однако внимания заслуживают сами предприниматели.
В Москве от коронавируса вылечился еще 5 821 человек
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