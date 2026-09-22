Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 10 миллиметров осадков выпадет в Москве 22 сентября. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, непогода на большей части столичного региона продлится до 15:00–16:00. Затем в дождях наступит пауза.

При этом в столичном главке МЧС России указали, что дожди и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду ожидаются в городе в период с 15:00 до 22:00. В связи с этим жителей призвали парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции и следить за детьми.

При необходимости граждане могут позвонить по номерам 101, 112 или единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

Тем временем Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными за рулем из-за дождя. Им рекомендовали не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также заранее тормозить перед пешеходными переходами.

С 12:00 23 сентября до 06:00 следующего дня в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Аналогичное предупреждение актуально и для Подмосковья.