Путин рассказал, от чего будет зависеть длительность пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Длительность пандемии COVID-19 будет зависеть от того, как скоро сформируется популяционный иммунитет, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Это будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и от эффективности применения вакцины", – сказал глава государства по итогам ежегодной большой пресс-конференции.

Также президент России заявил, что не считает, что закрытие ресторанов и кафе из-за коронавируса является критичным для их клиентов, однако внимания заслуживают сами предприниматели.

"Не думаю, что закрытие кафе и ресторанов для их посетителей является критическим. Вот с точки зрения самого бизнеса, вот здесь надо подумать, <...> посмотреть на потери, которые в этой связи возникают, потому что наверняка в бизнес-планах были заложены работа и прибыль в <...> праздники", – сказал Путин.

Кроме того, он отметил рост усталости людей от пандемии. Однако, по словам Путина, любой человек перестает быть ковид-диссидентом после заражения вирусом.

"Разумеется, усталость нарастает. Но в общем люди понимают, видят, что происходит. Можно быть ковид-диссидентом <...> до тех пор, пока сам не заболел", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин рассказал, что еще не сделал прививку от коронавируса, но обязательно сделает при первой же возможности. Глава государства назвал российскую вакцину безопасной и эффективной. По его словам, ее уровень защиты достигает 97%. Путин выразил уверенность в необходимости всеобщей вакцинации населения.