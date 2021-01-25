Ученые объяснили, почему у мужчин возникает послеродовая депрессия

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Послеродовая депрессия может возникнуть у мужчин, которые не уверены в своих партнершах. К такому выводу пришли ученые Лундского Университета, сообщает "Газета.ру".
В материале отмечается, что послеродовая депрессия встречается у 10–12% женщин и 8% мужчин. Ученые решили отыскать причины, которые могут приводить к депрессии у мужчин, и опросили 530 новоиспеченных отцов. Выяснилось, что большинство проблем связано с низкой самооценкой, неуверенностью в отношениях и детским опытом общения с собственными родителями.
Специалисты рассказали, что мужчины чаще всего переживали из-за того, что они окажутся недостаточно хорошими отцами. Кроме того, послеродовая депрессия чаще наблюдалась у мужчин, жены которых также от нее пострадали.
Ранее врач-психотерапевт Елена Малахова назвала признаки послеродовой депрессии. Эксперт отметила, что к симптомам послеродовой депрессии относят отказ матери от кормления ребенка, перемены в настроении, повышенную раздражительность и тревогу. Для расстройства характерна суточная динамика: с утра женщина просыпается в плохом настроении, но к вечеру ей становится лучше. Еще одним признаком является двигательная заторможенность, когда женщина перестает реагировать на внешние раздражители.
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