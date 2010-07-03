Психотерапевт назвала признаки послеродовой депрессии

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Врач-психотерапевт Елена Малахова назвала признаки послеродовой депрессии и посоветовала обращаться к специалистам при первых проявлениях расстройства. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Эксперт отметила, что к симптомам послеродовой депрессии относят отказ матери от кормления ребенка, перемены в настроении, например частые вспышки агрессии, повышенную раздражительность и тревогу. Для расстройства характерна суточная динамика: с утра женщина просыпается в плохом настроении, но к вечеру ей становится лучше.
При послеродовой депрессии часто наблюдается нарушение сна и аппетита. Еще одним признаком является двигательная заторможенность, когда женщина перестает реагировать на внешние раздражители. Кроме того, у матери могут возникать негативные эмоции к ребенку: злость, раздражение и даже ненависть.
Специалист отметила, что при первых признаках расстройства следует обратиться к психологам. "Если не лечить заболевание, то депрессия может принять хронические формы и может повторяться. Особого внимания заслуживают случаи, где у женщины наблюдаются суицидальные мысли", – сказала Малахова.
Она добавила, что в таких случаях требуется принудительное лечение. Депрессия является очень мучительным состоянием, в некоторых случаях суицид может восприниматься в качестве единственного выхода из переживаний, заключила эксперт.
Утром 11 ноября на северо-востоке Москвы женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа. Инцидент произошел на улице Чичерина. В результате женщина и ее дочь погибли. Шестилетний сын находится в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.
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