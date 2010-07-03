Депздрав опроверг сообщения о 4-х звонках в скорую от упавшей с высоты женщины

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Информация о том, что женщина, погибшая после падения с высоты на северо-востоке столицы, звонила в скорую помощь четыре раза, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Отмечается, что в 8:22 в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок от женщины. Ей требовалась консультация о состоянии здоровья ребенка. После разговора старший врач-педиатр принял решение направить к ней бригаду скорой помощи. Медики прибыли по адресу в 8:36, однако дверь в квартиру им не открыли, телефон места вызова не отвечал.

"Обращаем внимание, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что женщина в этот день несколько раз звонила в скорую помощь с целью вызова бригады либо консультации, не соответствует действительности", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

В ведомстве подчеркнули, что все звонки, поступающие в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи, фиксируются и сохраняются в системе.

Инцидент произошел утром 11 ноября в Бабушкинском районе Москвы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения женщины и двух детей из окна многоэтажного дома. Гражданка и один из детей погибли на месте, второй ребенок (шестилетний мальчик. – Прим. ред.) находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В Сети появилось видео с места происшествия. В ролике показано, что на месте работают сотрудники полиции и следователи. Улицу Чичерина, на которой произошла трагедия, оцепили для выяснения всех обстоятельств случившегося.

По информации старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, в квартире погибшей женщины обнаружили предсмертную записку. В ней содержится просьба погибшей никого не винить в ее смерти. На основе этого обстоятельства сделан вывод о том, что ее смерть "не носит криминальный характер".