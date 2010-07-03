В роддомах могут появиться психологи для помощи женщинам с послеродовой депрессией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В роддомах и женских консультациях Москвы могут появиться психологи для помощи женщинам с послеродовой депрессией. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" столичного департамента труда и социальной защиты населения Ольгу Тенн.

По ее словам, послеродовая депрессия действительно встречается часто у девушек, поэтому было принято решение открыть вопрос о дежурстве психологов в роддомах и женских консультациях. Тенн отметила, что данный вопрос разрабатывается совместно с департаментом здравоохранения.

"Важно донести до общественности, что существуют такие службы. В нашей службе работают школы подготовки к родам, существует клуб молодой матери. Приходить сюда можно с ребенком – у нас общее пространство", – отметила Тенн.

Она добавила, что девушки могут получить бесплатную консультацию от профессиональных психологов по номеру 051. Также специалисты проводят личные встречи и консультации через Skype.

Ранее врач-психотерапевт Елена Малахова назвала признаки послеродовой депрессии. Эксперт отметила, что к симптомам послеродовой депрессии относят отказ матери от кормления ребенка, перемены в настроениии, повышенную раздражительность и тревогу. Для расстройства характерна суточная динамика: с утра женщина просыпается в плохом настроении, но к вечеру ей становится лучше.

При послеродовой депрессии часто наблюдается нарушение сна и аппетита. Еще одним признаком является двигательная заторможенность, когда женщина перестает реагировать на внешние раздражители. Кроме того, у матери могут возникать негативные эмоции к ребенку: злость, раздражение и даже ненависть.

