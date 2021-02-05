Ученые рассказали, чем отличается мозг самоубийц

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Ученые из Канады рассказали, что в мозгу людей, которые совершили самоубийство, значительно снижено количество астроцитов, отвечающих за множество функций, сообщает "Газета.ру".

Специалисты допустили, что такие изменения в мозге могут спровоцировать депрессию. Ученые подчеркнули, что если выяснить причину уменьшения числа астроцитов и найти способ для устранения проблемы, то это может помочь ряду людей с хронической депрессией.

Ранее специалисты Стэнфордского университета заявили, что с возрастом некоторые клетки иммунной системы активизируют процессы воспаления в мозге. Ученые полагают, что воспаление может происходить за счет нарушения метаболизма иммунных миелоидных клеток, или миелоцитов, которые напрямую относятся к группе макрофагов, отвечающих за обезвреживание бактерий.

Специалисты выразили мнение, что справиться с воспалительным процессом можно при использовании препаратов, которые подавляют сигналы от PGE2 к EP2. С помощью них, по их словам, метаболизм клеток у пожилых мышей ускорился до юношеского уровня, а воспаление уменьшилось.