Ученые раскрыли иммунный секрет старения мозга

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Специалисты Стэнфордского университета заявили, что с возрастом некоторые клетки иммунной системы активизируют процессы воспаления в мозге, сообщает "Мир 24".

Ученые полагают, что воспаление может происходить за счет нарушения метаболизма иммунных миелоидных клеток, или миелоцитов, которые напрямую относятся к группе макрофагов, отвечающих за обезвреживание бактерий.

Специалисты выразили мнение, что справиться с воспалительным процессом можно при использовании препаратов, которые подавляют сигналы от PGE2 к EP2. С помощью них, по их словам, метаболизм клеток у пожилых мышей ускорился до юношеского уровня, а воспаление уменьшилось.

По мнению ученых, после снижения уровня воспаления появляется шанс замедлить процесс старения и предотвратить развитие многих заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и рак. Также они подчеркнули, что это предотвратит постепенную потерю остроты ума.

Ранее израильские ученые узнали, как бороться с процессами старения. Исследователи выяснили, что обратить биологические процессы вспять может кислородная терапия в гипербарической барокамере.

По их словам, чем старше человек, тем короче у него теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за сохранность генома при делении клетки. Специалисты уточнили, что сокращение теломеров не дает клетке делиться, она становится старой, не может выполнять свои функции.