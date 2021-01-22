Ученые раскрыли иммунный секрет старения мозга

Фото: depositphotos/ZaraMuzafarova
Специалисты Стэнфордского университета заявили, что с возрастом некоторые клетки иммунной системы активизируют процессы воспаления в мозге, сообщает "Мир 24".
Ученые полагают, что воспаление может происходить за счет нарушения метаболизма иммунных миелоидных клеток, или миелоцитов, которые напрямую относятся к группе макрофагов, отвечающих за обезвреживание бактерий.
Специалисты выразили мнение, что справиться с воспалительным процессом можно при использовании препаратов, которые подавляют сигналы от PGE2 к EP2. С помощью них, по их словам, метаболизм клеток у пожилых мышей ускорился до юношеского уровня, а воспаление уменьшилось.
По мнению ученых, после снижения уровня воспаления появляется шанс замедлить процесс старения и предотвратить развитие многих заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и рак. Также они подчеркнули, что это предотвратит постепенную потерю остроты ума.
Ранее израильские ученые узнали, как бороться с процессами старения. Исследователи выяснили, что обратить биологические процессы вспять может кислородная терапия в гипербарической барокамере.
По их словам, чем старше человек, тем короче у него теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за сохранность генома при делении клетки. Специалисты уточнили, что сокращение теломеров не дает клетке делиться, она становится старой, не может выполнять свои функции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: