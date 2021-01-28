Ученые рассказали о новом вирусе со смертностью 75%

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Исследователи из некоммерческой организации Access to Medicine Foundation (Нидерланды) выявили способность вируса "Нипах" вызывать пандемию с летальностью 75 процентов. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на независимое исследование.
Ученые заявили, что вспышка инфекции может возникнуть в любой момент.
По данным Всемирной организации здравоохранения, "Нипах" способен передаваться человеку через летучих мышей или свиней, а также зараженную пищу. Вирус можно подхватить через другого человека. "Нипах" может либо протекать бессимптомно, либо вызывать респираторные проблемы, энцефалит, отек головного мозга. Смертность от него варьируется в диапазоне от 40 до 75%.
"Следующая пандемия возникнет из-за лекарственно-устойчивой инфекции", – сказано в материале.
Вирус "Нипах" включен в список ВОЗ как один из наиболее опасных для человечества. В настоящий момент нет проекта по созданию лекарства для противодействия ему, а само заболевание лечится симптоматически.
Ранее ученые спрогнозировали риски появления штамма коронавируса с наибольшей летальностью. По мнению доктора биологических наук Алексея Аграновского, вероятность появления мутанта с новыми свойствами не очень большая, но, когда в мире происходят миллионы случаев заражения, это вполне возможно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: