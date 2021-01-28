Ученые рассказали о новом вирусе со смертностью 75%

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Исследователи из некоммерческой организации Access to Medicine Foundation (Нидерланды) выявили способность вируса "Нипах" вызывать пандемию с летальностью 75 процентов. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на независимое исследование.

Ученые заявили, что вспышка инфекции может возникнуть в любой момент.

По данным Всемирной организации здравоохранения, "Нипах" способен передаваться человеку через летучих мышей или свиней, а также зараженную пищу. Вирус можно подхватить через другого человека. "Нипах" может либо протекать бессимптомно, либо вызывать респираторные проблемы, энцефалит, отек головного мозга. Смертность от него варьируется в диапазоне от 40 до 75%.

"Следующая пандемия возникнет из-за лекарственно-устойчивой инфекции", – сказано в материале.

Вирус "Нипах" включен в список ВОЗ как один из наиболее опасных для человечества. В настоящий момент нет проекта по созданию лекарства для противодействия ему, а само заболевание лечится симптоматически.

Ранее ученые спрогнозировали риски появления штамма коронавируса с наибольшей летальностью. По мнению доктора биологических наук Алексея Аграновского, вероятность появления мутанта с новыми свойствами не очень большая, но, когда в мире происходят миллионы случаев заражения, это вполне возможно.