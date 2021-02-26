Парикмахер-стажер предложил Борису Джонсону постричь его и неожиданно получил ответ

21:32
Фото: ТАСС/PA/Leon Neal
Парикмахер-стажер предложил сделать новую прическу премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и неожиданно получил ответ. Об этом сообщает Independent.
Уточняется, что девятнадцатилетний Джек Дженкинс из Норфолка решился на такой шаг в связи с тем, что во время локдауна он не мог практиковаться в стрижке на живых моделях. А Джонсон, по его словам, известен своими часто растрепанными волосами.
"Премьер-министр очень ценит ваши слова поддержки и любезное предложение постричь его волосы... Я думаю, что, как только ограничения будут сняты, у вас не будет недостатка в моделях, на которых можно будет попрактиковаться", – ответили парикмахеру из резиденции премьера.
Сообщается, что молодой человек был шокирован фактом ответа от премьера.
Ранее запись на первую стрижку продал за 422 евро владелец парикмахерской в немецком Байройте после ее закрытия в декабре прошлого года.
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