Парикмахер-стажер предложил Борису Джонсону постричь его и неожиданно получил ответ

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Парикмахер-стажер предложил сделать новую прическу премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и неожиданно получил ответ. Об этом сообщает Independent.

Уточняется, что девятнадцатилетний Джек Дженкинс из Норфолка решился на такой шаг в связи с тем, что во время локдауна он не мог практиковаться в стрижке на живых моделях. А Джонсон, по его словам, известен своими часто растрепанными волосами.

"Премьер-министр очень ценит ваши слова поддержки и любезное предложение постричь его волосы... Я думаю, что, как только ограничения будут сняты, у вас не будет недостатка в моделях, на которых можно будет попрактиковаться", – ответили парикмахеру из резиденции премьера.

Сообщается, что молодой человек был шокирован фактом ответа от премьера.

Ранее запись на первую стрижку продал за 422 евро владелец парикмахерской в немецком Байройте после ее закрытия в декабре прошлого года.