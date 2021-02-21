Парикмахер продал с аукциона первую запись на стрижку за 422 евро

21 февраля, 21:28
Фото: depositphotos/Y-Boychenko
Запись на первую стрижку продал за 422 евро владелец парикмахерской в немецком Байройте после ее закрытия в декабре прошлого года.
В Германии подобные учреждения закрыты с 16 декабря 2020 года в рамках действующего режима ограничительных мер. Они откроются вновь с 1 марта.
Парикмахер Андреас Нуиссль из Байройт решил продать запись на первую стрижку. Аукцион он устроил на площадке сайта Ebay.
Объявление было выложено 10 февраля. В нем Нуиссль указал, что полученные средства хочет потратить на поддержку двух общественных организаций. Во время аукциона дополнительно было собрано 1 310 евро пожертвований.
Ранее вязаную куклу в виде сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса купили на аукционе за 20,3 тысячи долларов.
Политик из-за своего внешнего вида на инаугурации президента США Джо Байдена стал героем мемов в соцсетях. Его поза на церемонии рассмешила пользователей по всему миру.
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