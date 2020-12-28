Буквы "М" со станций московского метро продали на аукционе

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Около 250 тысяч рублей заплатили участники аукциона по продаже исторических указателей Московского метрополитена. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в нем приняли участие те, кто прошел процедуру регистрации. Все 15 лотов были разыграны за 20 минут.

"Итоговая сумма составила 250 тысяч рублей", – заявили в ведомстве.

Самыми дорогими литерами "М" стали указатели со станций "Пушкинская" и "Арбатская", стоимость которых составила 19 тысяч рублей. Указатель со станции "Улица 1905 года" стоил на аукционе 18 тысяч рублей, со станции "Лубянка" – 17 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что буквы "М" нарядили в новогодние колпаки у вестибюлей на "Смоленской", "Площади Революции", "Лубянке", "Пушкинской", "Боровицкой", "Новокузнецкой", "Октябрьской", "Парке культуры", "Таганской" и "Белорусской".