"Тройки" и "Единые" с дизайном к 30-летию МЧС поступили в продажу в московском метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Карты "Тройка" и проездные билеты "Единый" с уникальным дизайном, выпущенные ограниченным тиражом в честь 30-летия МЧС РФ, поступили в продажу в кассах Московского метрополитена, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В московском метро стартует поистине героическая неделя: 27 декабря МЧС России исполнится 30 лет, и мы поздравляем сотрудников чрезвычайного ведомства с этим праздником! Сегодня в кассы и автоматы метро в продажу поступили брендированные "Тройки" и "Единые" лимитированной серии, которые мы выпустили вместе с Главным управлением МЧС России по Москве", – сообщает Дептранс.

Кроме того, в галерее "Метро", которая находится на станции метро "Выставочная", будет представлена экспозиция из 30 репортажных фотографий пожарных и спасателей, находящихся в центре чрезвычайных ситуаций.

"Ну а с пятницы, 25 декабря, и до 11 января на "Воробьевых горах" вы сможете воочию увидеть впечатляющую амуницию спасателей: от брандспойтов XIX века до современных костюмов и огнетушителей", – говорится в сообщении.

Ранее в продажу поступили проездные карты "Тройка" с изображением видов заповедников России. Карты были выпущены ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров. На первой "Тройке" изображены пейзажи Катунского заповедника из высокогорья Центрального Алтая, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.