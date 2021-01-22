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Общество

17:36

Цена бутылки виски Macallan на торгах может превысить 1,6 млн долларов

за рубежом общество

Фото: whiskyauctioneer.com

Шотландский торговый дом Whisky Auctioneer выставил на аукцион бутылку одного из самых редких односолодовых виски Macallan. Об этом сообщает газета "Известия".

Выдержка напитка составляет 60 лет. Согласно последним подсчетам, в мире насчитывается всего 14 бутылок виски марки Macallan 1926 Fine and Rare 60 Year Old.

Алкогольный напиток выставит на продажу частная коллекция виски, которая признана крупнейшей в мире. Ее формировал бывший американский магнат Ричард Гудинг, умерший в 2014 году.

Ожидается, что за уникальный напиток могут заплатить более 1,6 миллиона долларов. Кроме того, на торгах представят около 1,9 тысячи лотов из коллекции, причем их общая стоимость ожидается на уровне нескольких миллионов фунтов стерлингов.

В Великобритании в декабре 2020 года выставили на продажу ранее неизвестные письма принцессы Дианы. Она писала другу ее семьи Роджеру Брамблу в период с августа 1990 года по май 1997 года.

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