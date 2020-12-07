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Культура

18:09

Боб Дилан продал права на свои песни

культура

Фото: AP Photo/Photo by Vince Bucci/Invision

Американский автор и исполнитель Боб Дилан продал права на все написанные им песни компании Universal Music Publishing Group, передает "Газета.ру".

Сообщается, что компания получит права более чем на 600 песен музыканта, которые были созданы им в течение почти 60 лет.

Детали сделки не разглашаются. При этом газета New York Times считает, что компания заплатила Дилану более 300 миллионов долларов.

В 2018 году электрогитару, на которой Дилан играл во время первого мирового тура, продали на аукционе в Нью-Йорке почти за полмиллиона долларов. Музыкант выступал с ней в 1966 году. Известно, что в 1960−1970-е гитару также использовали музыканты Эрик Клэптон, Джордж Харрисон и Левон Хелм.

В 2016 году Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции". Он стал первым музыкантом, удостоенным премии за всю ее историю.

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