Опубликована аудиозапись нобелевской лекции Боба Дилана

Фото: AP/David Vincent

Американский музыкант Боб Дилан отправил в Шведскую академию свою нобелевскую лекцию. Аудиофайл размещен на официальном сайте академии.

В своей речи Дилан объясняет, каким образом его песни можно отнести к литературе. Кроме того, музыкант рассказывает о трех книгах, которые повлияли на его творчество: "Моби Дик" Германа Мелвилла, "На западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка и "Одиссея" Гомера.

Нобелевская лекция – это необходимое условие для получения лауреатом денежной премии в размере 909 тысяч долларов.

Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе 13 октября 2016 года "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции". Он стал первым музыкантом, удостоенным премии за всю ее историю.