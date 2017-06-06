Форма поиска по сайту

06 июня 2017, 12:34

Наука

Опубликована аудиозапись нобелевской лекции Боба Дилана

Фото: AP/David Vincent

Американский музыкант Боб Дилан отправил в Шведскую академию свою нобелевскую лекцию. Аудиофайл размещен на официальном сайте академии.

В своей речи Дилан объясняет, каким образом его песни можно отнести к литературе. Кроме того, музыкант рассказывает о трех книгах, которые повлияли на его творчество: "Моби Дик" Германа Мелвилла, "На западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка и "Одиссея" Гомера.

Нобелевская лекция – это необходимое условие для получения лауреатом денежной премии в размере 909 тысяч долларов.

Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе 13 октября 2016 года "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции". Он стал первым музыкантом, удостоенным премии за всю ее историю.

Вручение Нобелевской премии прошло 10 декабря 2016 года. На церемонии в честь Дилана прозвучали аплодисменты, а певица и поэтесса Патти Смит исполнила его песню A Hard Rain's a-Gonna Fall (1962–1963). Сам музыкант торжественную церемонию проигнорировал. В своем письме Шведской академии он сообщил, что хотел бы принять награду лично, но не сможет приехать по определенным обстоятельствам.

Согласно существующим правилам, Боб Дилан должен был прочесть лекцию, как и другие лауреаты Нобелевской премии. Музыкант оттягивал выступление, пока Шведская Академия не заявила, что он может лишиться премии, если не выступит с речью до 10 июня.

