04 января, 09:13

Город

Детенышам капибар из Московского зоопарка дали имена Симка и Верта

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Детеныши капибар из Московского зоопарка, которые родились осенью 2025 года, получили имена Симка и Верта. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе зоосада.

Там напомнили, что появились на свет они у самки Малой и самца Кузьмы. Не так давно маленькие капибары достигли возраста трех месяцев. Они активно развиваются, сейчас их вес составляет 8 и 10 килограммов.

В пресс-службе добавили, что Симке и Верте уже дают взрослую еду, включая фрукты, овощи и комбикорм, хотя они также все еще питаются молоком матери. Им пришлись по вкусу кукуруза и тыква.

Сейчас они живут не только вместе с родителями, но и с сестрами – Лапочкой и Скарлетт. Так как капибары являются социальными животными, старшие особи помогают родителям заботиться о самых маленьких. Также у пары Малой и Кузьмы в феврале прошлого года родился самец Нолик, который уехал в другой зоопарк. Всего в их семье 11 детенышей, некоторые из которых отправились в зоопарки по всей стране.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке на январских каникулах пройдут практические занятия для детей и подростков. С 10:00 до 12:00 4 января гости в возрасте 14–17 лет смогут поучаствовать в программе "Урок волонтерства", в рамках которого узнают о работе зоологов и попробуют себя в качестве киперов и волонтеров. 5 и 6 января зоопарк проведет программу "Юный кипер" для детей 8–13 лет.

