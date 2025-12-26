Форма поиска по сайту

26 декабря, 10:31

Общество

Образовательные программы для детей пройдут в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специальные практические программы для детей и подростков состоятся в Московском зоопарке на январских каникулах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зоосад.

С 10:00 до 12:00 4 января гости в возрасте 14–17 лет смогут поучаствовать в программе "Урок волонтерства", в рамках которого узнают о работе зоологов и попробуют себя в качестве киперов и волонтеров. 5 и 6 января зоопарк проведет программу "Юный кипер" для детей 8–13 лет.

"На территории Детского зоопарка ребята научатся ухаживать за камерунскими козами, карликовыми овечками, познакомятся с различными породами кур, гусей, кроликов и морских свинок, почистят вольеры, приготовят пищу и покормят животных", – говорится в сообщении.

Вторая часть программы будет предполагать экскурсию по новой территории. Кроме того, в 12:30 5 января зоопарк приглашает побывать на программе "Юный кипер. Обогащение для животных". Участники смогут посетить закулисье организации.

Ребятам расскажут о видах обогащения и их роли в жизни животных. Вместе с тем дети смогут приготовить корм для хорей, крыс и ворон, а также раздать его обитателям Детского зоопарка.

Ранее сообщалось, что на площадках "Путешествия в Рождество" пройдут интерактивные спектакли для детей. Программа праздников "Волшебная шкатулка" развернется на 15 площадках фестиваля. Спектакли будут проводить ежедневно с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

