Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 17:41

Город

От хоккея до дворянского бала: куда сходить в последние выходные уходящего года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Зима в Москве" продолжает создавать атмосферу праздника в столице – последние в уходящем году пятница и выходные будут особенными. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

На площадках с 26 по 28 декабря можно будет насладиться ледовым шоу, покататься на тюбингах, станцевать мазурку и многое другое. Большинство из мероприятий бесплатные.

Творческая мастерская

В парке искусств "Музеон" продолжает работать арт-павильон "Фабрика подарков", организованный проектами "Молодежь Москвы" и "Сделано в Москве". 26 декабря в 16:00 там начнется мастер-класс по созданию карты желаний на следующий год. В 19:00 в том же павильоне гости познакомятся с различными техниками и идеями оформления упаковки подарков.

27 декабря с 16:00 до 18:00 на занятии по созданию праздничного видеоконтента участникам раскроют секреты успешной съемки, монтажа и оформления вертикальных роликов.

В этот же день в 13:00 департамент культурного наследия Москвы приглашает всех желающих на новогоднюю елку на площади у станции метро "Третьяковская". Гостей праздника ждут традиционные народные игры и состязания, веселые хороводы, разучивание старинных колядок и викторина о Москве.

Юных участников праздника Дед Мороз и Снегурочка наградят настоящими пряничными подарками. На мероприятии можно будет попробовать вкусные угощения, а профессиональные артисты создадут настоящую сказочную новогоднюю атмосферу.

С 10:00 до 22:00 в парке состоится открытие гастрономического фестиваля "Вкусные морозы". Все посетители смогут продегустировать авторские блюда от московских ресторанов, а с 15:00 – посетить мастер-классы, покататься на коньках и послушать выступления вокальных дуэтов.

Кроме того, 27 и 28 декабря с 18:30 до 20:00 приглашают на мастер-класс по созданию новогодних игрушек. Под руководством опытных мастеров гости изучат техники декорирования и поработают с разными материалами, чтобы создать уникальные украшения.

Также 28 декабря в 16:00 начнется занятие по рисованию новогодних пейзажей. А с 19:30 все желающие смогут присоединиться к сессии быстрых знакомств в праздничной новогодней обстановке.

С 26 по 28 декабря в праздничной пальмовой оранжерее на Тверской площади с 15:00 до 18:45 пройдут творческие мастер-классы. Их участники узнают о символах и традициях празднования Рождества в царской России, создадут своими руками декоративные подсвечники для дома, а также освоят основы чеканки.

На Манежной площади 26 декабря в шале "Мастерская волшебных игрушек" гости смогут расписать елочные игрушки, изготовить новогодние открытки, волшебные подарки и украшения для домашнего интерьера.

Также 27 декабря специалисты "Москвариума" помогут создать новогодних медуз, а 28 декабря – уникальную гирлянду из деревянных фигурок в форме морских обитателей.

Хоккей, фигурное катание и тюбинг

26 декабря в 16:00 на ледовой площадке по адресу Стройковская улица, дом 2, (каток в Таганском парке) хоккеист Илья Зубов проведет бесплатный мастер-класс для посетителей от 7 лет. После этого состоится товарищеский матч между гостями и автограф-сессия со спортсменом.

27 декабря пройдут игры в хоккей в валенках на 6 катках фестиваля "Московские традиции". С 11:30 до 16:45 – в Парке Горького, с 10:00 до 15:00 – на катке на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское", с 12:00 до 17:00 – в олимпийском комплексе "Лужники", с 14:30 до 17:30 – на стадионе "Авангард", с 12:00 до 17:00 – на территории конноспортивного комплекса "Битца".

Кроме того, там будут организованы спортивные зоны, где можно будет поиграть в аэрохоккей, снежный дартс, керлинг и бильярд, а также проверить свои силы с помощью хоккейного силомера и посетить тир.

27 и 28 декабря с 17:30 до 19:00 юных москвичей ждут на детском катке ВДНХ. Программой предусмотрены игры и конкурсы, встречи со сказочными героями, мастер-классы по фигурному катанию и творческие мастерские. Вход на мероприятие осуществляется по билету на каток. Взрослых приглашают в эти же дни на сеанс ночных катаний на катке ВДНХ с 23:45 до 02:30. Билет можно приобрести на сайте.

С 10:00 до 21:30 можно будет прокатиться на коньках и на Воробьевых горах. Для входа необходима предварительная регистрация на сайте. Каждый вечер с 17:00 можно увидеть световое шоу на фасаде главного здания Московского дворца пионеров: свет, звук и проекции объединены в праздничные сюжеты.

27 декабря с 10:00 до 17:00 на той же локации состоится новогодний шахматный турнир с участием российского гроссмейстера Сергея Карякина. В программе – конкурсы, мастер-классы, катание на коньках и световое шоу. Победителей и призеров наградят памятными подарками.

Желающих также приглашают покататься на мультимедийном катке в "Лужниках". Он открыт с понедельника по пятницу с 11:30 до 22:30, кроме вторника (нерабочий день), в субботу и воскресенье с – 09:30 до 22:30. Вход осуществляется по билетам. Для участников СВО и членов их семей – бесплатно.

Там же всех желающих приглашают на фестиваль спорта. Гостям и жителям столицы предлагают прокатиться на тюбинговой горке и посетить творческие мастер-классы. С 16:00 до 17:00 28, 30 и 31 декабря там будут создавать авторские открытки. С 18:00 до 19:00 гости задекорируют сувенирную бутылочку с пожеланиями 28, 30 и 31 декабря. На тюбинговой горке прокатиться можно будет до конца сезона каждый день, кроме понедельников.

В "Лужниках" с 27 декабря по 11 января состоится фестиваль "Зимний городок". Его ключевым событием станет создание грандиозной снежной крепости. Также горожане смогут попробовать себя в спринте на снегоходах. Гоночную трассу с учетом возраста разделят на две категории по уровням сложности: 5–8 и 9–14 лет.

Там же 28 декабря с 14:00 до 15:00 пройдет мастер-класс советского и российского фигуриста Сергея Дудакова. Гости смогут повысить уровень своего мастерства и получить памятные карточки с автографом. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Помощники Деда Мороза

С 1 декабря по 28 февраля любой желающий может стать волшебником и подарить праздник, приняв участие в благотворительных акциях.

Акция "Добрая елка" проходит уже в 4-й раз. Для того чтобы подарить новогоднее чудо, достаточно снять шар и заполнить заявку на исполнение желания. Найти детские желания можно и на "добрых елках", установленных в Центральном детском магазине, парке "Зарядье", парке развлечений "Остров мечты" и на других городских площадках.

В более чем 30 павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" до 28 декабря можно подписать открытки, а также принести подарки для участников спецоперации, детей, проживающих в новых регионах, или товары для бездомных животных.

Благодаря акции "Ход добра" москвичи могут передать настольные и другие игры бойцам, находящимся в госпиталях. Это можно сделать в штабах по сбору гуманитарной помощи и павильонах "Фабрика подарков", а также добровольческих центрах "Доброе место".

Жителям приграничных регионов в рамках акции "Свет добра" можно передать светоотражающие браслеты, наклейки и другие аналогичные предметы. Сделать это можно также в павильонах "Фабрика подарков".

А помочь животным можно в рамках акции "Накорми друга". Для питомцев из приютов Белгородской и Курской областей можно передать корм, поводки, ошейники, лежанки, наполнители, одноразовые пеленки, а также моющие и дезинфицирующие средства.

Новогодняя сказка

Показ новогоднего спектакля "Золотая змейка", созданного по мотивам сказок братьев Гримм, состоится 26 декабря в 17:00 по адресу 5-й квартал Капотни, дом 9. После завершения представления зрителей ждет праздничная интерактивная программа.

28 декабря в 16:00 в парке "Печатники" (улица Гурьянова, владение 83) пройдет юмористическая постановка "Город Деда Мороза". Актеры будут вовлекать зрителей в действие, используя крупный реквизит. Гостей мероприятия также ожидают игры, фотосессия с персонажами спектакля и новогодняя дискотека, рассчитанная как на детей, так и на взрослых.

Кинопарк "Москино" ждет гостей на специальные киновыходные 27 и 28 декабря. В эти дни в павильоне "Анимация" посетители смогут создать волшебный шар и нарисовать рельефные картины, вдохновленные сюжетами известных мультфильмов и сказок. Для участия необходим билет в кинопарк.

В кинотеатре на этой же площадке пройдут показы анимационной ленты "Три богатыря и свет клином", новогодней комедии "Елки-12" и приключенческого фильма "Волчок". Для просмотра также требуется билет.

Кроме того, с 11:30 до 21:30 на площадке "Соборная площадь" все желающие могут покататься на коньках, любуясь архитектурным ансамблем из соборов и палат Московского Кремля XVII века.

ВДНХ приглашает погрузиться в праздничную атмосферу на новогодней ярмарке, которая будет работать с 11:00 до 21:00 до 11 января. Для посетителей подготовлена развлекательная программа, включающая театральные представления и диджей-сеты, а также угощения, изделия народных промыслов и сувениры. Здесь же можно будет найти уникальные подарки от мастеров "Парка ремесел".

Яркие ледовые шоу на катке на площади Революции можно будет увидеть 26 декабря в 17:30 и 19:30, а также 27 и 28 декабря в 16:15 и 18:30. Билеты продаются на площадке в день показа.

Согреться в компании друзей у огня приглашает зимний клуб "Москва" на Тверском бульваре. Здесь можно будет не только познакомиться с различными брендами одежды, косметики и аксессуаров, но и поиграть в зимние вариации боулинга или петанка.

Дворянский бал

С 26 по 28 декабря на флагманской площадке фестиваля "Усадьбы Москвы" в музее-заповеднике "Коломенское" гостей будут ждать актеры в исторических костюмах. 26 декабря площадка работает с 15:00 до 21:00, 27 и 28 декабря – с 11:00 до 21:00.

Здесь можно будет окунуться в атмосферу усадебной Москвы на дворянском променаде: сыграть в традиционные игры, испытать меткость в тире или увидеть забавные сценки из быта поместий.

На площадке также будет работать ретрофотоателье. Под руководством актеров и костюмеров гости смогут подобрать наряд и аксессуары, чтобы почувствовать себя героями старинного портрета.

С 26 по 28 декабря с 19:00 до 21:00 в "Коломенском" состоится дворянский новогодний бал. В волшебной зимней обстановке гости разучат изящные танцы XIX века: торжественный полонез, романтический вальс и динамичную мазурку. А после бала приглашают на чайную станцию "Московское чаепитие", чтобы выпить согревающий напиток из самовара.

Постановку уличного театра о буднях и праздниках московского дворянства можно будет увидеть 27 и 28 декабря с 11:00 до 15:30. Благодаря активному взаимодействию актеров со зрителями создается эффект полного погружения в историческую эпоху.

В эти же дни с 12:00 до 16:00 состоится мастер-класс "Роспись новогодних лошадок", на котором участников научат создавать уникальные деревянные фигурки.

"Зима в Москве" – главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину.

Благодаря программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов СВО и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.

Ранее сообщалось, что москвичи и гости города могут попробовать блины с бужениной, ярмарочную колбаску и различные напитки на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". К примеру, на площадке на переходе от Манежной площади к площади Революции желающие могут попробовать кукурузные ребрышки с пармезаном или ярмарочную колбаску. А на улице Теплый Стан готовят блюда на основе старинных русских рецептов.

Гастрофестиваль "Вкусные морозы" пройдет в Москве 27 декабря

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика