От хоккея до дворянского бала: куда сходить в последние выходные уходящего года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Зима в Москве" продолжает создавать атмосферу праздника в столице – последние в уходящем году пятница и выходные будут особенными. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

На площадках с 26 по 28 декабря можно будет насладиться ледовым шоу, покататься на тюбингах, станцевать мазурку и многое другое. Большинство из мероприятий бесплатные.

Творческая мастерская

В парке искусств "Музеон" продолжает работать арт-павильон "Фабрика подарков", организованный проектами "Молодежь Москвы" и "Сделано в Москве". 26 декабря в 16:00 там начнется мастер-класс по созданию карты желаний на следующий год. В 19:00 в том же павильоне гости познакомятся с различными техниками и идеями оформления упаковки подарков.

27 декабря с 16:00 до 18:00 на занятии по созданию праздничного видеоконтента участникам раскроют секреты успешной съемки, монтажа и оформления вертикальных роликов.

В этот же день в 13:00 департамент культурного наследия Москвы приглашает всех желающих на новогоднюю елку на площади у станции метро "Третьяковская". Гостей праздника ждут традиционные народные игры и состязания, веселые хороводы, разучивание старинных колядок и викторина о Москве.

Юных участников праздника Дед Мороз и Снегурочка наградят настоящими пряничными подарками. На мероприятии можно будет попробовать вкусные угощения, а профессиональные артисты создадут настоящую сказочную новогоднюю атмосферу.

С 10:00 до 22:00 в парке состоится открытие гастрономического фестиваля "Вкусные морозы". Все посетители смогут продегустировать авторские блюда от московских ресторанов, а с 15:00 – посетить мастер-классы, покататься на коньках и послушать выступления вокальных дуэтов.

Кроме того, 27 и 28 декабря с 18:30 до 20:00 приглашают на мастер-класс по созданию новогодних игрушек. Под руководством опытных мастеров гости изучат техники декорирования и поработают с разными материалами, чтобы создать уникальные украшения.

Также 28 декабря в 16:00 начнется занятие по рисованию новогодних пейзажей. А с 19:30 все желающие смогут присоединиться к сессии быстрых знакомств в праздничной новогодней обстановке.

С 26 по 28 декабря в праздничной пальмовой оранжерее на Тверской площади с 15:00 до 18:45 пройдут творческие мастер-классы. Их участники узнают о символах и традициях празднования Рождества в царской России, создадут своими руками декоративные подсвечники для дома, а также освоят основы чеканки.

На Манежной площади 26 декабря в шале "Мастерская волшебных игрушек" гости смогут расписать елочные игрушки, изготовить новогодние открытки, волшебные подарки и украшения для домашнего интерьера.

Также 27 декабря специалисты "Москвариума" помогут создать новогодних медуз, а 28 декабря – уникальную гирлянду из деревянных фигурок в форме морских обитателей.

Хоккей, фигурное катание и тюбинг

26 декабря в 16:00 на ледовой площадке по адресу Стройковская улица, дом 2, (каток в Таганском парке) хоккеист Илья Зубов проведет бесплатный мастер-класс для посетителей от 7 лет. После этого состоится товарищеский матч между гостями и автограф-сессия со спортсменом.

27 декабря пройдут игры в хоккей в валенках на 6 катках фестиваля "Московские традиции". С 11:30 до 16:45 – в Парке Горького, с 10:00 до 15:00 – на катке на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское", с 12:00 до 17:00 – в олимпийском комплексе "Лужники", с 14:30 до 17:30 – на стадионе "Авангард", с 12:00 до 17:00 – на территории конноспортивного комплекса "Битца".

Кроме того, там будут организованы спортивные зоны, где можно будет поиграть в аэрохоккей, снежный дартс, керлинг и бильярд, а также проверить свои силы с помощью хоккейного силомера и посетить тир.

27 и 28 декабря с 17:30 до 19:00 юных москвичей ждут на детском катке ВДНХ. Программой предусмотрены игры и конкурсы, встречи со сказочными героями, мастер-классы по фигурному катанию и творческие мастерские. Вход на мероприятие осуществляется по билету на каток. Взрослых приглашают в эти же дни на сеанс ночных катаний на катке ВДНХ с 23:45 до 02:30. Билет можно приобрести на сайте.

С 10:00 до 21:30 можно будет прокатиться на коньках и на Воробьевых горах. Для входа необходима предварительная регистрация на сайте. Каждый вечер с 17:00 можно увидеть световое шоу на фасаде главного здания Московского дворца пионеров: свет, звук и проекции объединены в праздничные сюжеты.

27 декабря с 10:00 до 17:00 на той же локации состоится новогодний шахматный турнир с участием российского гроссмейстера Сергея Карякина. В программе – конкурсы, мастер-классы, катание на коньках и световое шоу. Победителей и призеров наградят памятными подарками.

Желающих также приглашают покататься на мультимедийном катке в "Лужниках". Он открыт с понедельника по пятницу с 11:30 до 22:30, кроме вторника (нерабочий день), в субботу и воскресенье с – 09:30 до 22:30. Вход осуществляется по билетам. Для участников СВО и членов их семей – бесплатно.

Там же всех желающих приглашают на фестиваль спорта. Гостям и жителям столицы предлагают прокатиться на тюбинговой горке и посетить творческие мастер-классы. С 16:00 до 17:00 28, 30 и 31 декабря там будут создавать авторские открытки. С 18:00 до 19:00 гости задекорируют сувенирную бутылочку с пожеланиями 28, 30 и 31 декабря. На тюбинговой горке прокатиться можно будет до конца сезона каждый день, кроме понедельников.

В "Лужниках" с 27 декабря по 11 января состоится фестиваль "Зимний городок". Его ключевым событием станет создание грандиозной снежной крепости. Также горожане смогут попробовать себя в спринте на снегоходах. Гоночную трассу с учетом возраста разделят на две категории по уровням сложности: 5–8 и 9–14 лет.

Там же 28 декабря с 14:00 до 15:00 пройдет мастер-класс советского и российского фигуриста Сергея Дудакова. Гости смогут повысить уровень своего мастерства и получить памятные карточки с автографом. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Помощники Деда Мороза

С 1 декабря по 28 февраля любой желающий может стать волшебником и подарить праздник, приняв участие в благотворительных акциях.

Акция "Добрая елка" проходит уже в 4-й раз. Для того чтобы подарить новогоднее чудо, достаточно снять шар и заполнить заявку на исполнение желания. Найти детские желания можно и на "добрых елках", установленных в Центральном детском магазине, парке "Зарядье", парке развлечений "Остров мечты" и на других городских площадках.

В более чем 30 павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" до 28 декабря можно подписать открытки, а также принести подарки для участников спецоперации, детей, проживающих в новых регионах, или товары для бездомных животных.

Благодаря акции "Ход добра" москвичи могут передать настольные и другие игры бойцам, находящимся в госпиталях. Это можно сделать в штабах по сбору гуманитарной помощи и павильонах "Фабрика подарков", а также добровольческих центрах "Доброе место".

Жителям приграничных регионов в рамках акции "Свет добра" можно передать светоотражающие браслеты, наклейки и другие аналогичные предметы. Сделать это можно также в павильонах "Фабрика подарков".

А помочь животным можно в рамках акции "Накорми друга". Для питомцев из приютов Белгородской и Курской областей можно передать корм, поводки, ошейники, лежанки, наполнители, одноразовые пеленки, а также моющие и дезинфицирующие средства.

Новогодняя сказка

Показ новогоднего спектакля "Золотая змейка", созданного по мотивам сказок братьев Гримм, состоится 26 декабря в 17:00 по адресу 5-й квартал Капотни, дом 9. После завершения представления зрителей ждет праздничная интерактивная программа.

28 декабря в 16:00 в парке "Печатники" (улица Гурьянова, владение 83) пройдет юмористическая постановка "Город Деда Мороза". Актеры будут вовлекать зрителей в действие, используя крупный реквизит. Гостей мероприятия также ожидают игры, фотосессия с персонажами спектакля и новогодняя дискотека, рассчитанная как на детей, так и на взрослых.

Кинопарк "Москино" ждет гостей на специальные киновыходные 27 и 28 декабря. В эти дни в павильоне "Анимация" посетители смогут создать волшебный шар и нарисовать рельефные картины, вдохновленные сюжетами известных мультфильмов и сказок. Для участия необходим билет в кинопарк.

В кинотеатре на этой же площадке пройдут показы анимационной ленты "Три богатыря и свет клином", новогодней комедии "Елки-12" и приключенческого фильма "Волчок". Для просмотра также требуется билет.

Кроме того, с 11:30 до 21:30 на площадке "Соборная площадь" все желающие могут покататься на коньках, любуясь архитектурным ансамблем из соборов и палат Московского Кремля XVII века.

ВДНХ приглашает погрузиться в праздничную атмосферу на новогодней ярмарке, которая будет работать с 11:00 до 21:00 до 11 января. Для посетителей подготовлена развлекательная программа, включающая театральные представления и диджей-сеты, а также угощения, изделия народных промыслов и сувениры. Здесь же можно будет найти уникальные подарки от мастеров "Парка ремесел".

Яркие ледовые шоу на катке на площади Революции можно будет увидеть 26 декабря в 17:30 и 19:30, а также 27 и 28 декабря в 16:15 и 18:30. Билеты продаются на площадке в день показа.

Согреться в компании друзей у огня приглашает зимний клуб "Москва" на Тверском бульваре. Здесь можно будет не только познакомиться с различными брендами одежды, косметики и аксессуаров, но и поиграть в зимние вариации боулинга или петанка.

Дворянский бал

С 26 по 28 декабря на флагманской площадке фестиваля "Усадьбы Москвы" в музее-заповеднике "Коломенское" гостей будут ждать актеры в исторических костюмах. 26 декабря площадка работает с 15:00 до 21:00, 27 и 28 декабря – с 11:00 до 21:00.

Здесь можно будет окунуться в атмосферу усадебной Москвы на дворянском променаде: сыграть в традиционные игры, испытать меткость в тире или увидеть забавные сценки из быта поместий.

На площадке также будет работать ретрофотоателье. Под руководством актеров и костюмеров гости смогут подобрать наряд и аксессуары, чтобы почувствовать себя героями старинного портрета.

С 26 по 28 декабря с 19:00 до 21:00 в "Коломенском" состоится дворянский новогодний бал. В волшебной зимней обстановке гости разучат изящные танцы XIX века: торжественный полонез, романтический вальс и динамичную мазурку. А после бала приглашают на чайную станцию "Московское чаепитие", чтобы выпить согревающий напиток из самовара.

Постановку уличного театра о буднях и праздниках московского дворянства можно будет увидеть 27 и 28 декабря с 11:00 до 15:30. Благодаря активному взаимодействию актеров со зрителями создается эффект полного погружения в историческую эпоху.

В эти же дни с 12:00 до 16:00 состоится мастер-класс "Роспись новогодних лошадок", на котором участников научат создавать уникальные деревянные фигурки.

"Зима в Москве" – главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину.

Благодаря программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов СВО и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.

