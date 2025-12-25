Москвичи могут попробовать блины с бужениной на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи и гости города могут попробовать блины с бужениной, ярмарочную колбаску и различные напитки на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, на площадке на переходе от Манежной площади к площади Революции желающие могут попробовать кукурузные ребрышки с пармезаном или ярмарочную колбаску. Также здесь можно приобрести творожные пончики кваркини и московские плюшки с сырным кремом и корицей.

Между тем на улице Теплый Стан готовят блюда на основе старинных русских рецептов, а в шале на Авиационной улице подают блинчики. Согреться поможет пряный чай со специями.

На Митинской улице гостей ждут горячие вафли со слабосоленой семгой, кремовым творожным сыром, свежим салатом и дольками черри. Кроме того, можно выпить медовый сбитень с гречишным медом.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве" представляет просветительскую и развлекательную программу на площадках по всему городу. Гостей ждут более 1,7 тысячи новогодних представлений.

Ранее сообщалось, что на площадках фестиваля пройдут интерактивные спектакли для детей. Уникальная программа развернется на 15 точках. Спектакли будут проходить ежедневно с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Особенностью программы станет участие молодых актеров, которые снимались в популярных российских фильмах.