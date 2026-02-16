Форма поиска по сайту

16 февраля, 10:51

Спорт

Велогонки и футбольный турнир пройдут в Москве 21–22 февраля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Массовые старты по велоспорту и легкой атлетике, а также футбольный турнир пройдут в Москве 21 и 22 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Ежегодный любительский турнир трековых велогонок Sputnik Track состоится 21-го числа на велотреке "Крылатское". Мероприятие проведут организаторы серии Cyclingrace. Участники будут состязаться в нескольких дисциплинах, среди которых – кейрин, гит с ходу на 200 и 500 метров, индивидуальная гонка преследования на 2 и 3 километра, а также гит с места на 1 километр.

Вход для зрителей свободный. Для участия в турнире необходимо приобрести билет на сайте Sputnik Track.

Также 21–22 февраля пройдут старты проекта "Скорость", которые объединят профессиональных спортсменов и любителей в легкоатлетическом манеже МГСУ. В программе первого дня запланированы забеги на 60, 600 и 1 000 метров, а также смешанная эстафета 4 по 200 метров. Во второй день состоятся забеги на 300 метров, 1 милю и смешанная эстафета (800–600–400–200 метров).

На открытых мастер-классах тренеры организации "Беговое сообщество" покажут технику разминки, научат правильному старту с колодок и передаче эстафетной палочки, а также расскажут о правилах поведения на беговой дорожке.

Вход для зрителей свободный. Подробная информация о соревнованиях размещена на сайте проекта "Скорость".

В указанные дни все желающие еще могут посетить 18-й Международный футбольный турнир "Кубок легенд" имени Константина Еременко. Он пройдет во Дворце спорта "Мегаспорт". В этом году соревнования будут в клубном формате. Трофей разыграют сборная мира и команды ФК "Динамо", "Зенит", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА, в составе которых выступят иностранные знаменитости, ранее игравшие за них.

Матчи начнутся в 12:00. Для гостей подготовили автограф-сессии с футболистами и розыгрыши призов. Посетить турнир можно по билетам на сайте "Кубка легенд" без Fan ID.

Ранее сообщалось, что с 23 февраля по 1 марта в столице пройдет масштабный проект "Неделя керлинга". На 6 городских катках проведут бесплатные ознакомительные занятия по основам этого вида спорта. Кроме того, там можно будет найти фотозоны и интерактивные активности.

На ВДНХ проведут бесплатную тренировку по зумбе в рамках проекта "Мой спортивный район"

