Лыжная трасса в акватории Канала имени Москвы заработала у Северного речного вокзала

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Лыжная трасса в акватории Канала имени Москвы с живописными видами на Химкинское водохранилище заработала у Северного речного вокзала. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

"Ранее запустили лыжню более 600 метров на парковой территории, ее уже посетили более 3 800 человек", – указал заммэра Максим Ликсутов.

Общая протяженность новой трассы составляет 4 километра – она состоит из двух кольцевых маршрутов по 3 и 1 километру соответственно. Спуск на трассу находится у причала № 9 на набережной.

Сюда можно прийти со своим снаряжением или арендовать его в пункте проката. Недалеко предусмотрены теплые павильоны. Также рядом с Северным речным вокзалом работают каток, электротюбинг, ледовый городок и детская карусель.

Каждый день на лыжной трассе горожан ждут тренировки по катанию. По выходным в 13:30 и 15:30 их будет проводить член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам Николай Панкратов.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве в рамках комплексного благоустройства появятся 23 новые круглогодичные спортплощадки и 6 флагманских лыжных трасс. В прошлом году был сформирован стандарт оборудования лыжных трасс, благодаря чему было принято решение построить 14 флагманских лыжных трасс общей протяженностью более 240 километров.

