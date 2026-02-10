Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 14:48

Спорт

Лыжная трасса в акватории Канала имени Москвы заработала у Северного речного вокзала

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Лыжная трасса в акватории Канала имени Москвы с живописными видами на Химкинское водохранилище заработала у Северного речного вокзала. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

"Ранее запустили лыжню более 600 метров на парковой территории, ее уже посетили более 3 800 человек", – указал заммэра Максим Ликсутов.

Общая протяженность новой трассы составляет 4 километра – она состоит из двух кольцевых маршрутов по 3 и 1 километру соответственно. Спуск на трассу находится у причала № 9 на набережной.

Сюда можно прийти со своим снаряжением или арендовать его в пункте проката. Недалеко предусмотрены теплые павильоны. Также рядом с Северным речным вокзалом работают каток, электротюбинг, ледовый городок и детская карусель.

Каждый день на лыжной трассе горожан ждут тренировки по катанию. По выходным в 13:30 и 15:30 их будет проводить член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам Николай Панкратов.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве в рамках комплексного благоустройства появятся 23 новые круглогодичные спортплощадки и 6 флагманских лыжных трасс. В прошлом году был сформирован стандарт оборудования лыжных трасс, благодаря чему было принято решение построить 14 флагманских лыжных трасс общей протяженностью более 240 километров.

Читайте также


спортгород

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика