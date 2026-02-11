Форма поиска по сайту

11 февраля, 16:36

Культура

Артисту Певцову не поступало предложение стать ректором Школы-студии МХАТ

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Депутату Госдумы, народному артисту России Дмитрию Певцову не поступало предложение стать ректором Школы-студии МХАТ. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

Актер убежден, что на эту должность должен быть назначен выпускник, который окончил Школу-студию МХАТ 20–40 лет назад и успешно работает по профессии. Желательно, чтобы у него был педагогический опыт, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что Певцов, а также артисты Сергей Безруков и Евгений Писарев могут претендовать на должность ректора указанного образовательного учреждения вместо режиссера Константина Богомолова.

Предыдущий директор вуза Игорь Золотовицкий скончался в январе 2026 года. Исполняющим обязанности назначили Богомолова, однако выпускники раскритиковали это решение, заявив, что оно нарушает традиции преемственности.

В среду, 11 февраля, Богомолов решил сложить с себя полномочия исполняющего обязанности ректора. По словам журналистов, это произошло из-за невозможности совмещать руководящие должности.

Эксперты предположили, почему Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ

