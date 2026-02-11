Форма поиска по сайту

11 февраля, 11:52

Культура
ТАСС: Богомолов подал в отставку, так как не мог совмещать руководящие должности

СМИ назвали причину ухода Богомолова с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Заслуженный деятель искусств России, режиссер Константин Богомолов принял решение об уходе с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ из-за невозможности совмещать руководящие должности, выяснил ТАСС в беседе с источником из окружения режиссера.

В частности, обязанности на новом посту ему пришлось выполнять одновременно с руководством двух других культурных учреждений – Театра на Малой Бронной и Театра-сцены "Мельников". Худруком первого Богомолов стал в 2019 году, а второго – в 2024-м.

"Все-таки нужно было что-то выбрать в этой ситуации: или школу-студию, или театр. Есть положения, по которым ты не можешь возглавлять серьезные структуры, – да и несерьезные тоже, – так, чтобы это происходило одновременно, нельзя совмещать. Тем более если речь идет о театре и вузе. Или одно, или другое. Руководить и тем, и тем невозможно", – уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем журналисты ознакомились с уставом Школы-студии МХАТ, согласно которому совмещение должности ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью, не считая научного, методического и художественно-творческого руководства, внутри или вне института не разрешается.

"Ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству", – добавляется в документе.

Соответствующий пост был предложен Богомолову в конце января после смерти предыдущего ректора, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Длительность трудового договора с режиссером составляла период до проведения выборов нового главы вуза.

Деятель искусств заявлял, что на должности его главной целью станет сохранение и развитие традиций русского психологического театра. Он также подчеркивал, что планирует совместно с коллективом воспитывать высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями.

Тем не менее ряд выпускников Школы-студии МХАТ выразили свое несогласие с его назначением. Свою позицию они аргументировали тем, что его кандидатура не соответствует принципу преемственности, так как все предыдущие руководители учебного заведения были выпускниками МХАТ, в то время как Богомолов окончил ГИТИС.

Минкульт России выступил в поддержку режиссера, отметив его высокий уровень квалификации и опыт. Сам Богомолов в ответ на критику назвал рассуждения о "своих" и "чужих" наивными и глупыми.

Он указал на то, что вся русская театральная школа берет свое начало от режиссера Константина Станиславского, и отметил, что его мастер Андрей Гончаров напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал своих учеников в методе русского психологического театра.

Однако уже 11 февраля Богомолов решил сложить полномочия и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Соответствующий запрос он направил на имя главы Минкульта Ольги Любимовой.

Константин Богомолов попросил освободить его от руководства Школой-студией МХАТ

