Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Ректор Школы-студии МХАТ, советский и российский актер Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник, который приближен к окружению артиста.

В Школе-студии МХАТ агентству позднее подтвердили информацию о смерти Золотовицкого. По их сведениям, актер умер в больнице утром 14 января.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1978-м он не смог поступить в московский театральный вуз, поэтому начал работать в родном городе слесарем на 84-м авиаремонтном заводе. Через год его зачислили в Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР имени М. Горького.

В 1983-м Золотовицкий завершил обучение в Школе-студии МХАТ. В том же году он сыграл роли в спектаклях "Три толстяка", "Попытка полета", "Надежда" и "Тамада". Через четыре года произошло разделение актерской труппы театра, в результате чего артист оказался в коллективе, которым руководил советский и российский режиссер Олег Ефремов.

Тогда Золотовицкий участвовал в постановках "Борис Годунов", "Самое главное", "№ 13" , "Изображая жертву", "Иванов" и многих других представлениях. В 1988–1990 годах актер играл в театре-студии "Человек", а в 1990–1991 годах – в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Помимо этого, он привлекался к работе в театре Et Cetera, "Школе современной пьесы" (с 2023 года – Театр на Трубной. – Прим. ред.), Московском театре под руководством Олега Табакова.

В качестве режиссера Золотовицкий поставил антрепризный спектакль "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесу "Женитьба". В кино артист впервые сыграл роль гидроакустика Рыбакова в киноленте "Егорка". Кроме того, он снимался в фильмах "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной" и "Одесский пароход". Всего актер принял участие в более чем 60 проектах.

С 1989-го Золотовицкий начал преподавать актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года – назначен ректором этого учреждения. Помимо этого, в 1990-х годах он работал педагогом в театральной школе Нильса Ареструпа. С 2011-го артист являлся директором Центрального Дома актера имени А. А. Яблочкиной.

