29 декабря, 14:41

Культура

Актрису Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народную артистку РФ Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. Актриса упокоена на участке № 5 на центральной аллее кладбища.

Алентовой стало плохо 25 декабря во время прощания с актером Анатолием Лобоцким. В результате артистку госпитализировали, а спустя время стало известно, что она скончалась.

Церемония прощания с актрисой прошла в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 29 декабря. Гроб с телом Алентовой был установлен на основной сцене театра. Возле него расположили венки от друзей семьи, творческих коллективов и Владимира Путина.

На прощании присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" народный артист РФ Карен Шахназаров, художественный руководитель – директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист РФ Константин Хабенский и многие другие.

Траурное мероприятие продлилось более 2 часов. После церемонии гроб вынесли из здания театра под бурные аплодисменты. На Тверском бульваре также была организована фотовыставка, посвященная актрисе. Кроме того, в этот день в театре были отменены показы спектаклей "Эта прекрасная жизнь" и "Макбет".

Свои соболезнования в связи с уходом Алентовой из жизни выразили Путин и Сергей Собянин. Глава государства назвал ее замечательной актрисой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком. В свою очередь, мэр столицы отметил, что Алентова блистательно исполнила десятки ролей, которые вошли в золотой фонд отечественного театра и кино.

Артистка известна зрителям многочисленными образами в театре и кино. Она сыграла в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов" и других. За вклад в культуру ей были присвоены звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.

В Москве простились с народной артисткой РФ Верой Алентовой

