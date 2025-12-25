Юлия Меньшова прокомментировала смерть матери Веры Алентовой

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Телеведущая Юлия Меньшова прокомментировала смерть своей матери, народной артистки России Веры Алентовой.

"Мамы больше нет. Теперь они (с покойным мужем Алентовой и отцом телеведущей Владимиром Меньшовым. – Прим. ред.) – вместе", – написала она в телеграм-канале, добавив к публикации совместные фотографии покойных родителей.

Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Причина смерти артистки не названа. Церемония прощания пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина, дата мероприятия будет определена позже.

Как уточнил худрук театра Евгений Писарев, Алентова скончалась после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

Комментируя случившееся, режиссер Игорь Угольников указал, что актриса ушла из жизни вслед за своим супругом. Он отметил, что так бывает у любящих людей.

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко назвала смерть Алентовой огромной потерей и заявила, что она была для нее не просто яркой киноактрисой, но и серьезной театральной артисткой.

Алентова известна зрителям ролями в театре и кино. Известность она получила после фильмов "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов". За вклад в культуру ей были присвоены звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.