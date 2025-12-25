Форма поиска по сайту

25 декабря, 16:04

Культура

Режиссер Угольников заявил, что актриса Алентова ушла за своим мужем Меньшовым

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Народная артистка России Вера Алентова ушла вслед за своим супругом Владимиром Меньшовым. Об этом изданию Daily Storm сообщил народный артист РФ, режиссер Игорь Угольников.

Вера ушла вслед за своим любимым. За моим любимым режиссером – Владимиром Валентиновичем Меньшовым. <...> Так, считаю, бывает у любящих людей.
народный артист РФ, режиссер
Игорь Угольников

Угольников отметил, что от общения и работы с Алентовой у него остались теплые воспоминания. Он выразил искренние соболезнования в связи со смертью актрисы.

В разговоре с RT народная артистка РСФСР Светлана Немоляева также поделилась воспоминаниями о работе с Алентовой.

"Она была замечательной актрисой, и меня судьба с ней свела в молодости. Она была совсем молоденькой, я молоденькая, мы играли у Кости Худякова в фильме "Такая короткая долгая жизнь", – рассказала собеседница издания.

Немоляева принесла соболезнования семье Алентовой и Театру имени Пушкина, где актриса работала 60 лет.

Как уточнил ТАСС худрук Московского драматического театра имени Пушкина, заслуженный артист России Евгений Писарев, Алентова ушла из жизни после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня (25 декабря 2025 года. – Прим. ред.) играть спектакль. Вчера (24 декабря 2025 года. – Прим. ред.) она репетировала, а сегодня ушла из жизни.
Евгений Писарев
худрук Московского драматического театра имени Пушкина, заслуженный артист России

В свою очередь, депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко узнала о смерти Алентовой от журналистов Life.ru. По ее словам, она лично не была знакома с артисткой, но хорошо знала ее творчество как зритель. Самой запоминающейся работой она назвала фильм "Москва слезам не верит".

"Ее замечательная работа останется, я думаю, в анналах российского и мирового кинематографа. Это ее самая запоминающаяся роль, очень талантливая актриса", – сказала она в беседе с изданием.

Драпеко отметила, что Алентова была для нее не просто яркой киноактрисой, но и серьезной театральной артисткой, представительницей сильной русской драматической школы.

"Искренне жаль, что у нас больше нет такой хорошей актрисы. Это огромная потеря", – добавила депутат.

Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет, однако причина смерти не называется. Церемония прощания с актрисой пройдет в Театре имени Пушкина, дата мероприятия будет определена позже.

Артистка известна зрителям не только ролями в театре, но и кино. Известность она получила после фильмов "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов".

За вклад в культуру она получила звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.

Умерла народная артистка России Вера Алентова

