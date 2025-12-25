25 декабря, 16:04Культура
Режиссер Угольников заявил, что актриса Алентова ушла за своим мужем Меньшовым
Фото: legion-media.com/Persona Stars/053
Народная артистка России Вера Алентова ушла вслед за своим супругом Владимиром Меньшовым. Об этом изданию Daily Storm сообщил народный артист РФ, режиссер Игорь Угольников.
Угольников отметил, что от общения и работы с Алентовой у него остались теплые воспоминания. Он выразил искренние соболезнования в связи со смертью актрисы.
В разговоре с RT народная артистка РСФСР Светлана Немоляева также поделилась воспоминаниями о работе с Алентовой.
"Она была замечательной актрисой, и меня судьба с ней свела в молодости. Она была совсем молоденькой, я молоденькая, мы играли у Кости Худякова в фильме "Такая короткая долгая жизнь", – рассказала собеседница издания.
Немоляева принесла соболезнования семье Алентовой и Театру имени Пушкина, где актриса работала 60 лет.
Как уточнил ТАСС худрук Московского драматического театра имени Пушкина, заслуженный артист России Евгений Писарев, Алентова ушла из жизни после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.
В свою очередь, депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко узнала о смерти Алентовой от журналистов Life.ru. По ее словам, она лично не была знакома с артисткой, но хорошо знала ее творчество как зритель. Самой запоминающейся работой она назвала фильм "Москва слезам не верит".
"Ее замечательная работа останется, я думаю, в анналах российского и мирового кинематографа. Это ее самая запоминающаяся роль, очень талантливая актриса", – сказала она в беседе с изданием.
Драпеко отметила, что Алентова была для нее не просто яркой киноактрисой, но и серьезной театральной артисткой, представительницей сильной русской драматической школы.
"Искренне жаль, что у нас больше нет такой хорошей актрисы. Это огромная потеря", – добавила депутат.
Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет, однако причина смерти не называется. Церемония прощания с актрисой пройдет в Театре имени Пушкина, дата мероприятия будет определена позже.
Артистка известна зрителям не только ролями в театре, но и кино. Известность она получила после фильмов "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов".
За вклад в культуру она получила звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.
Умерла народная артистка России Вера Алентова