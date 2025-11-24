Умерла актриса из телепередачи "Кабачок "13 стульев" Валентина Шарыкина

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина ушла из жизни в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В театре подчеркнули, что новость стала большой утратой для всего коллектива, поскольку Шарыкина прослужила в нем 63 года. Друзья и коллеги охарактеризовали актрису как надежного и верного друга.

"Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну. <...> Светлая память", – добавили в учреждении.

Шарыкина родилась 25 февраля 1940 в Киеве. В 1962 году она окончила училище имени Б. Щукина, а после выпуска присоединилась к труппе Московского театра сатиры. Причем актрису также приглашали в театр "Современник".

За свою карьеру артистка сыграла более 70 ролей в театре и кино. Среди них – пани Зося из телепередачи "Кабачок "13 стульев", персонажи спектаклей "Женский монастырь", "Баня", "Клоп", "Бешеные деньги", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "У времени в плену" и многих других постановок, которые стали частью "Золотого фонда" Театра сатиры.