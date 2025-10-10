Умерла актриса Эльвира Осипова

Фото: кадр из фильма "Счастливый человек"; режиссер – Игорь Добролюбов; производство – Беларусьфильм

Советская актриса Эльвира Осипова скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщил артист Артем Цыпин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что Осипова ушла из жизни 1 октября. При этом причину ее смерти автор публикации не назвал.

Осипова родилась 24 июня 1946 года. Свою карьеру она начала в Красноярском ТЮЗе. В 1980-е годы артистка стала служить в Ленинградском Малом драматическом театре, а после – в Ленинградском театре имени Ленсовета.

Затем, как рассказал Цыпин, Осипова на протяжении долгого времени работала гримером в Театре Сатиры на Васильевском.

Актриса запомнилась зрителям по роли Лены в фильме "Слепой дождь...", премьера которого состоялась в 1968 году. Спустя время кинокартина получила приз на Международном фестивале телевизионных передач в Монте-Карло.

В 1980-м Осипова снялась в фильме Виктора Греся "Черная курица, или Подземные жители". Кроме того, она сыграла в социальной драме "Счастливый человек".

