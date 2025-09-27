Актриса из сериала "Глухарь" Людмила Гаврилова умерла на 74-м году жизни

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Советская и российская актриса Людмила Гаврилова скончалась на 74-м году жизни. Об этом на странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила актриса Евгения Шевченко.

Уточняется, что Гаврилова умерла 24 сентября. Прощание с ней состоится 29-го числа в 11:00 в Николо-Архангельском крематории, сказала Шевченко.

Как рассказал ТАСС сын актрисы Таир Газиев, причиной смерти стала хроническая недостаточность печени.

Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973-м он окончила театральное училище имени Б. В. Щукина, а затем до 2011 год работала в труппе Московского академического театра Сатиры.

Кроме того, она преподавала на кафедре актерского мастерства указанного училища и была ведущей информационно-познавательного канала "Настроение".

Широкой публике Гаврилова запомнилась ролями в фильме "Мимино", сериалах "Глухарь", "Брак по завещанию", "Такова жизнь" и других. В 2007 году ей присвоили звание "Заслуженный артист РФ".