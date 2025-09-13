В Москве открыто дело о наследстве народной артистки РСФСР Валентины Талызиной

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Москве открыто наследственное дело после смерти советской и российской актрисы Валентины Талызиной. Это следует из юридических материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что дело народной артистки РСФСР ведет нотариус из Москвы.

Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни. Она на протяжении долгого времени боролась с тяжелым заболеванием. По данным СМИ, причиной смерти артистки стал рак.

В Театре Моссовета Талызина проработала свыше 60 лет и сыграла более 40 главных ролей. Ее дебют в кино состоялся в 1963 году в картине "Человек, который сомневается". Всего же актриса исполнила порядка 100 ролей, в том числе в кинокартинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи" и "Невероятные приключения итальянцев в России".

Прощание с народной артисткой РСФСР прошло в Театре имени Моссовета 24 июня. На траурной церемонии присутствовали родные, друзья и коллеги актрисы, в том числе заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая, а также многие другие.

Кроме того, венки в память о Талызиной прислали Владимир Путин и представители российского министерства культуры. Вместе с тем председатель правительства РФ Михаил Мишустин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направили прощальные телеграммы.

Похоронили Талызину в тот же день на Ваганьковском кладбище в Москве. Могила расположена на 25-м участке, рядом упокоены ее родственники.

